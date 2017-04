Christopher Heyman (ATP 380) heeft zondag het Futurestoernooi in het Tunesische Hammamet (gravel/15.000 dollar) op zijn naam geschreven.

In de finale versloeg de als tweede geplaatste Heyman zijn 19-jarige Franse tegenstander Jules Okala (ATP 491). Na 1 uur en 34 minuten stond de 6-4, 6-3 eindstand op het scorebord.

Voor de 23-jarige Heyman is het de negende titel in het Futurescircuit, de eerste in 2017.