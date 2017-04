Het is Pasen en dat gaat meestal gepaard met kinderen die chocolade eieren zoeken. Een feest voor hen en voor de volwassenen, maar wat met kindjes die blind zijn? Hoe kunnen die op zoek gaan naar hun beloning van de Paashaas? In de Verenigde Staten heeft T&T, een centrum voor blinde en slechtziende kinderen, een oplossing gevonden om ook hen een heus paasfeest te kunnen geven. Het centrum verstopt elk jaar speciale eieren in de tuin, die een biepend geluid maken.