Sint-Truiden krijgt grootste Sikh-tempel van Benelux

Sint-Truiden - De sikhgemeenschap in Sint-Truiden heeft zondagvoormiddag samen met burgemeester Veerle Heeren (CD&V) de eerste spadesteek gegeven van een nieuwe sikhtempel. De vorige tempel in deelgemeente Halmaal was na 25 jaar versleten en te klein voor de steeds groter wordende gemeenschap. De kostprijs van de bouw wordt geschat op 1 miljoen euro, die volledig wordt gefinancierd door de sikhs.

Met zo’n 5.000 sikhs in Limburg, van wie de meesten in het zuiden van de provincie wonen, was een nieuwe tempel hoognodig, zegt de woordvoerdster van de sikhgemeenschap, Navdeep Kaur. Toch blijft het sikhisme een minderheid in heel België. De religie is niet erkend door de overheid en krijgt daarom geen subsidies bij de bouw van de tempel.

“Elke sikh staat één tiende van zijn inkomen af voor de gemeenschap. Dat kan vanalles zijn, maar velen zullen nu in de tempel investeren”, aldus Navdeep Kaur. “Maar onze religie neemt sowieso niets aan van de overheid. Volgens onze godsdienst moeten we zelf voor de financiering zorgen.”

Ook burgemeester Veerle Heeren werd uitgenodigd om een eerste spadesteek in de grond te maken, aangezien zij de aankoop van de bouwgrond mogelijk maakte. “Ik ben heel fier dat we dit samen konden realiseren”, aldus Heeren. “Vijfentwintig jaar hebben de Truiense sikhs in een voormalige discotheek in Halmaal hun religie beoefend. Maar de gemeenschap wordt steeds groter, dus hadden ze ook een grotere tempel nodig.”

Eens de tempel klaar is, is iedereen welkom, ook andere religies. “Sikhs hebben respect voor ieders geloofsovertuiging”, aldus Navdeep Kaur. “Naast de dagelijkse religieuze ceremoniën die er zullen doorgaan, is het ook de bedoeling om cursussen en workshops te organiseren over onderwerpen zoals meditatie, mindfulness, cultuur en religie. Verder wordt er een klasje ingericht waar kinderen Punjabi leren lezen en schrijven. En voor scholen, groepen en individuele personen zullen er gidsen ter beschikking staan die meer uitleg geven over de religie en de cultuur van de Sikhs.”

De Truiense sikhs hopen in 2018 hun tempel te openen. Naast het christendom is het sikhisme de grootste religie in Sint-Truiden.

