Triatleet Marino Vanhoenacker breekt borstbeen bij val op training

De achtvoudige winnaar van de Ironman van Oostenrijk was in het gezelschap van Michael van Cleven een fietstraining aan het afwerken in Nederland, toen hij tegen de grond smakte. Vanhoenacker werd naar het ziekenhuis van Terneuzen overgebracht waar de breuk werd vastgesteld.

Broken chestbone, due to the haematome behind it I have te stay in observation to monitor hart and lungs pic.twitter.com/0HBrthmOsj