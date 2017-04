Kardinaal: “We mogen niet toegeven aan angst”

Brussel - Er is vandaag veel onzekerheid over de toekomst. Er is ook veel angst, aangewakkerd door de immer dreigende terreur. Maar aan die angst mogen we niet toegeven. Dat heeft kardinaal Jozef De Kesel zondag gezegd tijdens zijn paashomilie in de kathedraal van Mechelen.

Volgens De Kesel is er voor christenen geen groter feest dan het Paasfeest. “Het is een blijvende bron van vreugde. De apostelen hebben die vreugde en die zekerheid niet voor zich gehouden”, aldus de kardinaal.

De Kesel stelt zich de vraag of die vreugde wel geloofwaardig is. “Is ze niet blind voor de droefheid, de angst en het lijden dat er nog altijd is. Ziet ze het geweld en het onrecht niet waar mensen nog steeds het slachtoffer van zijn? Hoeveel onzin en hoe zeer kunnen mensen elkaar de dood aandoen.”

Volgens de kardinaal is er vandaag ook zoveel onzekerheid over de toekomst. “Angst ook, nog aangewakkerd door de immer dreigende terreur. We dreigen ons op onszelf terug te plooien en worden ongevoelig voor de nood van anderen. Neen, aan die angst mogen we niet toegeven. We moeten durven blijven geloven en ons niet afsluiten.”

(belga)