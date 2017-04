Minister Hilde Crevits maakt 375.000 euro vrij voor innovatieve projecten rond klimaat

Brussel - Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft 375.000 euro vrijgemaakt voor innovatieve projecten die Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) en klimaat aan elkaar koppelen. Met deze oproep wil Crevits scholen aanzetten om hun leerkrachten, leerlingen en externe partners te laten samenwerken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek. Dat zegt Crevits in De Zondag en haar kabinet bevestigt het.

Crevits wil naast energiebesparende investeringen ook werk maken van sensibilisering van leerkrachten, leerlingen en cursisten. Zij moeten zo klimaatambassadeurs worden. Daarom maakt de minister 375.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds vrij voor innovatieve projecten die Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) en klimaat aan elkaar koppelen.

Scholen en centra uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs hebben tot 15 mei tijd om hun dossier in te dienen. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden: energiezuinigheid, wetenschappelijke benaderingen van het klimaatvraagstuk, mobiliteit, hernieuwbare energie, klimaatvriendelijke productie of consumptie, of werken met klimaatvriendelijke stoffen. “Scholen kunnen zich focussen op het voorkomen van verdere klimaatopwarming, maar kunnen evenzeer de gevolgen van de klimaatopwarming aanpakken”, aldus de Vlaamse minister.

Ook de aanpak kan de school of onderwijsinstelling zelf bepalen. “Zo zullen basisscholen op een andere manier aan de slag gaan dan een centrum voor volwassenenonderwijs. Belangrijk is dat het project interdisciplinair is en vertrekt van een realistisch probleem, gekoppeld aan een belangrijk maatschappelijk thema, namelijk het klimaat”, aldus Crevits.

Met deze oproep kunnen scholen een vernieuwend project indienen waarvoor ze maximaal 5.000 euro subsidie kunnen krijgen.

