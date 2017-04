Noliko Maaseik is zo goed als zeker van een plaats in de titelfinale. Maaseik won vrijdag eenvoudig met 3-0 van Haasrode-Leuven, terwijl Aalst met dezelfde cijfers verloor bij Roeselare. In de stand telt Maaseik nu 1 punt voorsprong op Roeselare en 7 op het nummer drie, Aalst. Met nog 3 wedstrijden te spelen lijkt het er dus op dat we opnieuw naar een titelfinale gaan tussen Noliko Maaseik en Roeselare.