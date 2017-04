Vliegtuig Brussels Airlines maakt noodlanding in Canada voor kritieke passagier

Een Airbus A330 van Brussels Airlines heeft zaterdag een noodlanding moeten maken in het Canadese Goose Bay. Dat bevestigt de Belgische vliegmaatschappij aan Nieuwsblad.be. Een passagier aan boord had hartproblemen gekregen.

Het vliegtuig van Brussels Airlines was zaterdagochtend omstreeks 11 uur opgestegen vanop thuisbasis Brussels Airport. Bestemming: het Canadese Toronto. Alles verliep vlekkeloos boven de Atlantische Oceaan, tot plots onderweg alarm werd geslagen aan boord. Een oudere passagier kreeg hartproblemen.

De Belgische crew nam daarop meteen contact op met de verkeerstoren in de meest oostelijke provincie van Canada, Newfoundland & Labarador. De Canadese verkeersleiders gaven de piloten van de Airbus toestemming om uitzonderlijk te mogen landen op de luchthaven van Goose Bay. Reden: medical emergency. Rond 05.46 uur plaatselijke tijd zette de commandant van Brussels Airlines zijn vliegtuig met succes neer op het tarmac van Goose Bay.

Hartfalen

“De passagier bleek uiteindelijk een hartfalen te hebben gehad”, zegt woordvoerder Geert Sciot aan Nieuwsblad.be. “De oudere man is ook spijtig genoeg overleden. Het vliegtuig is dan enkele uren aan de grond gebleven in Goose Bay. Daarna is het opnieuw kunnen opstijgen en is het met vier uur vertraging in Toronto geland.”

Over de identiteit van de man kan en mag Brussels Airlines uit respect voor de privacy van de familie van de man niets kwijt. De overleden passagier is geen Belg.