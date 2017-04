KAS Eupen en Lokeren hebben op de derde speeldag van play-off 2 aan de Kehrweg 3-3 gelijk gespeeld. De gelijkmaker van de bezoekers viel pas in de blessuretijd via Marko Miric. Een flinke domper voor Eupen, dat in de tweede helft een resem open doelkansen onbenut liet. Eupen telt nu vijf punten uit drie matchen, Lokeren heeft slechts twee punten.