KV Mechelen blijft in het spoor van Union na zege in Beveren

KV Mechelen heeft zijn derde poulewedstrijd in play-off 2 met 1-2 gewonnen op het veld van Waasland-Beveren. Een vroege penaltygoal van Vitas werd vlak voor de rust nog ongedaan gemaakt door Cools, maar meteen na de pauze legde Jaadi de eindstand vast. KV Mechelen pakt 6 op 6 en blijft zo in het spoor van leider Union (7 punten). Voor het puntenloos Waasland-Beveren mag play-off 2 zo snel mogelijk afgelopen zijn.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de bezoekers. Caufriez trok Leal neer in de zestien en scheidsrechter Geldhof wees naar de stip. Vitas nam het cadeautje in dank aan en trapte Malinwa al na zeven minuten op voorsprong. Waasland-Beveren reageerde vijf minuten voor rust met een prachtige volley van Cools. Mechelen-doelman Coosemans had geen verhaal en het stond 1-1.

De tweede helft begon net zoals de eerste met een bezoekend doelpunt. Invaller Jaadi (53.) rondde een snelle Mechelse counter af en bracht de bezoekers opnieuw aan de leiding. Waasland-Beveren kon nadien nog dreigen via invaller Dhondt, maar scoren lukte niet meer. Verdediger Rudy Camacho kreeg in de toegevoegde tijd na een tackle met twee voeten vooruit wel nog een logische rode kaart.

Vrijdag al speelden Union en Standard 2-2 gelijk in de eerste partij van de derde speeldag van play-off II. Union gaat in groep A aan de leiding met zeven punten. KV Mechelen is de eerste achtervolger met zes eenheden.