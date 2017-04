Gerkens brengt STVV met twee late goals mee op kop in play-off 2

STVV gaat na drie speeldagen mee aan de leiding in Groep A van play-off 2. De Limburgers haalden zaterdagavond een fel bevochten overwinning tegen Lierse. Het werd 2-1. Sint-Truiden kwam al vroeg op achterstand na een doelpunt van Anas Tahiri, maar Pieter Gerkens trok de thuisploeg met twee goals in het slotkwartier alsnog over de streep. STVV telt zeven punten na drie matchen, net als het verrassende Union.

Lierse had de zaakjes goed onder controle en de thuisploeg kon geen kansen forceren. Aan de overzijde werd Anas Tahiri na een kwartier vergeten door de thuisdefensie en de jonge Belg werkte heerlijk binnen met een stiftertje. De Kanaries vonden geen gaatje in de blauwe muur. In het slot van de eerste helft tikte Abrahams van dichtbij tegen de paal. Doelman Vanhamel ging ook nog goed plat op een schot van de Zuid-Afrikaanse spits. 0-1 bij de rust.



STVV zette Lierse meteen onder druk in de tweede periode. Coach Leko had voor het uur al drie nieuwe pionnetjes gebracht. De wissels loonden. Pieter Gerkens kopte een kwartier voor het einde een voorzet van invaller Ceballos binnen. Een andere invaller, Wolke Janssens, bereidde de 2-1 voor. Opnieuw stond Pieter Gerkens op de juiste plaats om binnen te werken. Zijn tiende treffer al van deze competitie.



STVV komt naast Union aan de leiding in Groep A. Beide ploegen tellen zeven punten Lierse blijft achter met 3 op 9. ()