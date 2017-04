“Op 51 jaar studeer ik af als leerkracht”

Genk - Haar middelbaar heeft ze niet afgemaakt, wegens onverwacht zwanger. En met dikke buik naar de les vonden ze thuis niet kunnen. Ruim 26 jaar zou Sabine Noben (51) vanaf dan netjes haar uren bij Ford kloppen. Gemotiveerd als ze is, maar met altijd toch nog dat verlangen naar een job voor de klas. “Alleen was ik overtuigd dat het niet kon, ik had toch geen diploma“, vertelt de Genkse werkstudente, intussen aan de vooravond van haar laatste examens voor lerares. De sluiting van de autofabriek heeft, zoals voor zovelen, haar leven overhoop gegooid. “Maar positief. Ik heb eindelijk mijn droom kunnen waarmaken.”

