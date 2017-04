“Elk voorstel voor aanpak burn-out is goed voor ons”

Brussel - Werkgeversorganisatie VBO heeft oren naar het voorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren om langdurig zieken met een burn-out even in te schakelen op een andere werkplek zodat ze daar een andere werkervaring kunnen opdoen. “Elk voorstel is het bestuderen waard”, zegt Bart Buysse, directeur-generaal van VBO.

In heel België waren er eind 2016 391.000 langdurig zieken, waarvan 33.703 in Limburg. Ongeveer één op de drie langdurig zieken heeft een psychische aandoening. Dat wil zeggen dat er in België 134.708 ...