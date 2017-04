Erdogan: “Bij winst in referendum voeren we zo snel mogelijk de doodstraf weer in”

Als een meerderheid Turken zondag instemt met een forse uitbreiding van de presidentiële bevoegdheden, dan wil president Erdogan zo snel als mogelijk de doodstraf herinvoeren. Dat heeft hij op de laatste campagnedag verklaard.

Circa 55 miljoen Turkse kiezers bepalen zondag in een groots referendum of Erdogan een pak meer macht krijgt. De Turkse president heeft al meermaals gezegd dat hij voorstander is van de terugkeer van de doodstraf. Als hij dus straks grotere macht krijgt, dan kan hij zelf per decreet wetten afkondigen en legt hij de herinvoering van de doodstraf meteen voor aan het parlement. De doodstraf heeft volgens Erdogan een afschrikkend effect op iedereen die de regering wil omver werpen, “zoals de Gülenisten die vorig jaar een staatsgreep wilden plegen”.

Haalt het voorstel het niet in het parlement, dan komt er overigens een nieuw referendum, aldus Erdogan, en mag het volk beslissen, zo bulderde hij op een bijeenkomst in Istanboel.

Europa

De Europese Unie heeft al meermaals laten verstaan dat als Turkije de doodstraf weer invoert, dat een toetreding volledig van de baan is. Erdogan, van zijn kant, is alvast van plan zijn overheidsfunctionarissen samen te roepen om de betrekkingen tussen Turkije en Europa te herbekijken na het referendum van zondag. “Iedereen zal zijn plaats kennen”, luidt het ferm.