Waarom Maastricht niet Belgisch werd

Hij is een van de meest controversiële personen uit de geschiedenis van Maastricht: generaal Dibbets. De Maastrichtse filmmaker Paul Hanssen raakte gefascineerd door baron Bernardus Johannes Cornelis Dibbets, die binnenkort een straatnaam in Maastricht krijgt. Hij maakte een korte documentaire over de generaal die Maastricht voor koning Willem I wist te behouden.

De exacte rol van de generaal die de stad bestuurde tijdens de Belgische Opstand (1830-1839) is tot op de dag van vandaag omstreden. Hij werd lang gezien als de verrader die Maastricht verkwanselde aan de Hollanders; een nietsontziende bruut die een schrikbewind voerde om de geïsoleerde stad in een voor de rest Belgisch Limburg te behouden voor koning Willem I. Inmiddels is zijn rol behoorlijk genuanceerd.