Zeker 24 doden bij aanslag met bom op bus met geëvacueerden

Bij een aanslag met een autobom op bussen waarin geëvacueerden zaten uit belegerde gebieden in het noorden van Syrië zijn zaterdag zeker 24 dodelijke slachtoffers gevallen. Tientallen zijn gewond. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een in het VK gevestigde waarnemersorganisatie die aanleunt bij de oppositie. De aanslag vond plaats in het westelijke deel van Aleppo, waar de bussen wachtten om door te reizen.

Onduidelijk is nog wie voor de explosie verantwoordelijk is. Staatsnieuwsagentschap Sana sprak van een aanslag door “terroristen”, een benaming waarmee het doorgaans alle oppositiekrachten aanduidt. Activisten uit de oppositie beschuldigden daarentegen regeringsaanhangers.

Lijken op straat

Foto: AP

Op beelden op internet zijn uitgebrande bussen en auto’s te zien. Lijken liggen op straat, terwijl hulpverleners het vuur proberen te blussen. De bussen brachten vrijdagmorgen ongeveer 5.000 geëvacueerden uit de door rebellen belegerde plaatsen Foua en Kefraja.

De bussen stonden in de buurt van Aleppo stil, vanwege onenigheid over de deal tussen regeringsaanhangers en rebellen over de evacuatie van burgers en strijders uit in totaal vier belegerde plaatsen. Activisten zeggen dat het aan al-Qaida gelieerde Tahrir al-Sham de aanhangers van de regering ervan beschuldigde het akkoord niet na te leven.

De deal kwam er op initiatief van Iran en Qatar. Ze houdt ook in dat 2.200 personen zouden geëvacueerd worden uit Madaya en al-Zabadani, twee plaatsen die door het Syrische leger omsingeld zijn. De bussen vertrokken vrijdagmorgen uit de vier plaatsen en bereikten ‘s nachts twee busstations in het westen van Aleppo, waar ze sindsdien moeten wachten.

Foto: AP

Foto: AFP