Politieagent speelt beroemde trappenscène Rocky na, maar dat loopt niet zoals gepland

De trappen in Philadelphia waar Rocky ooit opliep in de gelijknamige film, zijn 35 jaar na de release nog altijd even beroemd. De scène waar de bokser in één ruk alle 72 treden oploopt is op z’n minst legendarisch te noemen. “Ik kan dat ook”, moet een politieagent uit Birmingham gedacht hebben. Al liep dat anders af dan ie had gehoopt.