“Overheidsfinanciering religies geeft kans om toezicht te houden”

Brussel - CD&V is niet te vinden voor het schrappen van de overheidsfinanciering van de religies in ons land. De christendemocraten benadrukken dat ze gehecht zijn aan het actief pluralisme, maar wijzen ook op andere voordelen. Zo verkleinen erkenningen en overheidsfinanciering de nood aan buitenlands geld en biedt het kansen om toezicht te houden op religieuze organisaties.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten grijpt de heisa over de Beringse Fatih-moskee zaterdag aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor levensbeschouwingen in vraag te stellen. “Alle religies moeten zichzelf bedruipen”, zo lanceerde ze bij de start van het paasweekend. In één adem zei Rutten ook dat in haar ogen alle Turkse Diyanet-moskeeën in aanmerking komen om hun erkenning te verliezen, aangezien ze “in Vlaanderen aan politiek doen”.

“Mevrouw Rutten wil de buitenlandse financiering van moskeeën aan banden leggen. We kunnen haar daarin volgen. Maar met dit voorstel vergroot je net het belang van dat buitenlands geld”, reageert men bij CD&V. “Het erkennen en subsidiëren van religies biedt de overheid voordelen: op deze manier kan ze voorwaarden stellen en ook toezicht houden op de activiteiten en het verspreiden van radicalisme tegengaan.”

De christendemocraten laten daarbij niet na om ook te herinneren aan uitspraken van Vlaams minister Liesbeth Homans. “Beter een officieel erkende moskee dan een obscure garagemoskee”, zei de N-VA-minister eind 2015 nog in De Morgen. “We hebben dan ook toezicht op hun activiteiten, omgekeerd zullen de imams ook sneller de weg vinden naar de overheid om samen te werken.”

“Ik heb liever volle kerken die publiek mee worden gefinancierd dan garageboxen waar misschien activiteiten worden ontwikkeld die ingaan tegen de samenleving”, zo formuleerde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten het intussen ook zelf op de VRT-radio.

Voor CD&V is de discussie op dit ogenblik hoe dan ook zinloos, “want een wijziging van de grondwet is op dit ogenblik niet mogelijk”.

Tot slot beklemtonen de christendemocraten in een reactie dat ze voorstander zijn van een actief pluralisme. Dat gaat ervan uit “dat waarden via godsdiensten en levensbeschouwingen op een actieve manier worden uitgedragen en zo dus ook bijdragen tot een betrokken samenleving”. “Levensbeschouwingen moeten meegenomen worden in de manier waarop wij onze samenleving inrichten. Maar dit moet wel gebeuren binnen de grenzen van de rechtsstaat. Met respect voor de rechten en vrijheden die in onze samenleving gelden”, aldus nog de reactie van Cd&V.

(belga)