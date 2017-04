“E.ON heeft grote verantwoordelijkheid in faillissement Langerlo”

Hasselt / Genk - “Door de verkoop van de centrale van Langerlo aan een bedrijf dat in slechte papieren zat, is het personeel van Langerlo NV de dupe.” Dat zegt de Belgische plant manager van Langerlo NV, Marc Rommens. Langerlo NV kijkt daarom in de richting van energiebedrijf E.ON, de vorige eigenaar van de centrale die de verkoop mogelijk maakte. Langerlo vraagt E.ON om te voorzien in een sociaal plan voor de 100 medewerkers die hun job verliezen.

Marc Rommens liet vorige week al weten dat Langerlo NV de boeken toe doet. De biomassacentrale in Langerlo komt er dus niet. Daarbij verliezen honderd medewerkers hun job, zonder een ontslagvergoeding blijkt nu. Want de huidige eigenaar, de Estse producent van houtpellets Granuul Invest, heeft al laten weten dat daar geen geld voor is. Langerlo NV kijkt nu in de richting van de vorige eigenaar: het energiebedrijf E.ON.

“Wij als personeel van Langerlo NV hebben al langer vragen bij verschillende transacties die door E.ON gebeurd zijn”, zegt Rommens. “Vooral de verkoop van de centrale aan German Pellets, een bedrijf dat toen al in slechte papieren zat.” Volgens Rommens had E.ON bij die verkoop geen sociaal plan voor de werknemers voorzien.

Na de verkoop van de centrale van Langerlo aan German Pellets ging dat bedrijf failliet. Langerlo NV vindt nu dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij E.ON. “Dat zo’n grote onderneming een verkoop afhandelt zonder garanties voor het personeel, daar kan ik veel vragen bij stellen”, aldus Rommens. Volgens de plant manager had E.ON immers beloofd om de centrale enkel te verkopen aan een bedrijf dat de biomassacentrale zeker zou kunnen financieren en dat het project er dus zou komen.

Rommens verwijt ook de overheid voor de manier waarop er de laatste tijd is omgegaan met de realisatie van de biomassacentrale. “De overheid heeft ons eerst altijd gesteund door onder meer de energiewet aan te passen. Maar op het einde van de rit krijgen we te horen dat het geen goed project is”, aldus Rommens. “Dat hadden ze twee jaar eerder moeten zeggen. Het personeel is nu de dupe van het faillissement.”

