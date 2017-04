Zestien doden bij instorten van een afvalberg in Sri Lanka

Bij het instorten van een afvalberg nabij de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo zijn zeker zestien mensen omgekomen, zo heeft een militaire officier zaterdag meegedeeld. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden.

De instorting in de voorstad Meethotamulla eiste voorts 34 gewonden. Ook de materiële schade is groot: vijftig woningen werden vernield. De militaire zegsman heeft geen idee hoeveel slachtoffers worden vermist.

Het drama gebeurde vrijdag, de traditionele nieuwjaarsdag op Sri Lanka. Daardoor was er veel volk op de been. De militairen moesten ook een brand blussen die woedende bewoners hadden aangestoken. Er was al langer bekend dat de stortplaats een bedreiging vormde voor de omwonenden.

