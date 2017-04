Limburg.net geeft korting op kippenhokken

Hasselt - Vanaf dinsdag kunnen Limburgers en Diestenaren op de website van Limburg.net een kortingsbon van dertig euro aanvragen voor een duurzaam kippenhok. Daarmee diversifieert Limburg.net haar vertrouwde kippenactie. Vandaag, paaszaterdag, lanceert de Limburgse afvalintercommunale haar nieuwe campagne vanaf 10.00 uur op het Dusartplein.

Limburg.net wil ons bewuster laten omgaan met afval. Dat was het hele idee met de kippenactie. Elk jaar gooien we gemiddeld 18 tot 26 kilo voedsel per persoon weg. Een kip eet op jaarbasis 50 kilo keukenafval op en legt in ruil daarvoor eieren.

Via de e-portemonnee spaarden zo meer dan 400 gezinnen in 2016 voor een kip. Die actie wordt nu uitgebreid. Limburg.net voorziet voor 650 gezinnen een korting van 30 euro bij de aankoop van een kippenhok. Dat kan vanaf dinsdag 18 april via de website van Limburg.net. “Die bon is enkel wel geldig voor kippenhokken uit milieuvriendelijk materiaal, die duurzaam en watervast zijn en voorzien van zitstokken en een legnest”, licht Ilse Luypaerts toe, communicatieverantwoordelijke van Limburg.net.

De afvalintercommunale zal de komende maanden ook campagne voeren rond alternatieven om op afval te besparen. Naast het houden van kippen komt er een campagne rond thuiscomposteren alsook koken met restjes. “Daarnaast komt er ook nog een campagne waarbij we mensen erop attent maken dat ze ook al bij hun aankopen heel goed afval kunnen vermijden.”