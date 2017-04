Geen overheidsfinanciering meer voor religies? “Zeker bespreekbaar”

Brussel - Sp.a-voorzitter John Crombez is best te vinden voor een debat over het schrappen van de overheidsfinanciering voor religies in België. “Dat is zeker bespreekbaar”, zegt hij in reactie op een Open Vld-voorstel in die zin. Crombez wil zelfs verder gaan en de discussie ook over het patrimonium laten gaan. “Maar in tussentijd moeten de regeringen wel dringend beleid voeren.”

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten greep de heisa over de Beringse Fatih-moskee aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor levensbeschouwingen in vraag te stellen. “Alle religies moeten zichzelf bedruipen”, zo lanceerde ze bij de start van het paasweekend.

“We zijn het eens dat er een discussie mag komen over artikel 181 van de grondwet, maar dat zal pas voor de verkiezingen van 2019 zijn”, reageert Crombez. Het artikel dat de financiering regelt, moet immers nog voor herziening vatbaar verklaard worden.

Niets belet de Vlaamse en federale regeringen echter om intussen al beleid te voeren, vindt Crombez. Zo vraagt hij dat de financiering van het wahabisme en salafisme vanuit Saoedi-Arabië aan banden wordt gelegd. Sp.a heeft daar eerder al voorstellen rond gedaan, maar die zijn weggestemd.

Bovendien moeten de goede praktijken van moskeeën en andere gebedshuizen wel erkend worden, benadrukt de sp.a-voorzitter. “Dat hebben we na de aanslagen van Parijs eind 2015 over de partijgrenzen heen afgesproken in het Vlaams Parlement. Als er problemen zijn met religieuze organisaties, dan moeten die worden aangepakt en moet de erkenning ingetrokken worden. Maar omgekeerd moeten we de goede praktijken ook vertalen in erkenningen”, besluit hij. “De regeringen moeten beleid voeren, niet de controverse opzoeken.”

