Overpelt -

Zaterdagvoormiddag heeft in Overpelt een brand gewoed achter een woning in de Rietstraat. Een losstaand afdak voor houtopslag stond in lichterlaaie toen de hulpdiensten aankwamen. Tot in de verre omtrek was de rookontwikkeling te zien. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woning.