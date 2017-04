Prachtig: Daklozen krijgen geldsom, maar zijn geëmotioneerd door iets geheel anders

Jonathan, de Brusselaar achter het YouTube-kanaal ‘Would You React’ had een wel erg opmerkelijk idee: een crowdfunding organiseren om daklozen een centje te kunnen toestoppen. 99 mensen namen deel aan de eerste geldinzameling, waardoor de man 1.500 euro kon uitdelen, maar het was iets totaal anders waardoor de daklozen keer op keer bijzonder geëmotioneerd reageerden.

“Als ik ze het geld gaf, keken ze verbaasd op”, aldus Jonathan. “Ze waren bijzonder dankbaar, maar waren pas echt geëmotioneerd als ze een briefje met een persoonlijke boodschap lazen. Ik had aan alle donateurs gevraagd om een persoonlijke boodschap neer te pennen voor de daklozen. Stuk voor stuk wisten ze niet meer wat zeggen als ze die lieve, bemoedigende woorden lazen. Het gevoel dat ze niet vergeten zijn, dat er mensen aan hen denken, met hen inzitten, dat was voor hen onbetaalbaar”, aldus Jonathan.

De YouTuber startte meteen met een tweede crowdfunding die al meer dan 3.5000 euro heeft opgeleverd dankzij de steun van 275 deelnemers. De actie loopt nog steeds. “De boodschap die ik wil overbrengen is simpel: je moet een dakloze niet zozeer geld schenken, een glimlach, een goedendag, een klein gesprek, …. Het fleurt die mensen echt op.”