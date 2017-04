“Geen overheidsfinanciering voor religies is een erg onvoorzichtig idee”

Brussel - De bisschoppenconferentie van België reageert niet meteen verbaasd op het Open Vld-voorstel om de overheidsfinanciering van religies droog te leggen. “Het is een bekend standpunt dat in deze actualiteit van Pasen een uitgang vindt”, reageert woordvoerder Tommy Scholtes. Niettemin noemt hij het een “onvoorzichtig” idee.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten greep de heisa over de Beringse Fatih-moskee aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor levensbeschouwingen in vraag te stellen. “Alle religies moeten zichzelf bedruipen”, zo lanceerde ze bij de start van het paasweekend.

De bisschoppenconferentie vindt dat om verschillende redenen geen goed plan. “We denken dat het onvoorzichtig is om de erediensten te ontnemen aan een sociaal kader. Een kader helpt godsdiensten, staat en gewesten beter te weten wat en hoe er in de godsdiensten gebeurt”, zo luidt de reactie vanuit de katholieke kerk. Dat argument dook de voorbije maanden ook meermaals op in de discussie over het al dan niet erkennen van moskeeën.

In de ogen van de bisschoppenconferentie is het Open Vld-voorstel daarnaast ook een ontkenning van de maatschappelijke rol van de kerk “op het vlak van algemeen welzijn, caritas, onderwijs, ...”.

