Bingetip: Bozhe, blagoslovi Ameriku!

Voor de buitenwereld zijn Philip (Matthew Rhys) en Elizabeth Jennings (Keri Russell) een doodgewoon Amerikaans gezinnetje: ze baten een reisagentschap uit en voeden twee kinderen op, ergens in suburbia. Maar ’s avonds halen ze hun wapens en pruiken uit de kast om regeringsfunctionarissen te schaduwen, geheime dossiers te ontfutselen of ongure sujetten te elimineren. Philip en Elizabeth zijn dan ook zo Amerikaans als wodka en borsjtsj: het zijn sleeper agents voor de Sovjet-Unie, twintig jaar ervoor ongewild aan mekaar gekoppeld en in de VS geplant met de opdracht hun land voordeel te bezorgen in de Koude Oorlog. Zelfs hun buurman - een FBI-agent - heeft niets in de gaten.

‘The Americans’ is al vijf seizoenen (dat loopt momenteel op de Amerikaanse buis) lang de beste serie waarvan u nog nooit gehoord heeft: eindeloos bejubeld door critici, straal genegeerd door het grote publiek. Een immens onrecht: niet alleen is dit volbloed nagelbijtmateriaal, met mogelijke Russische inmenging in de verkiezing van ene Donald T. is de serie plots brandend actueel. Seizoen vier - sinds deze maand op Netflix - schakelt in op een hoogspanningsmoment in de jaren 80: terwijl Ronald Reagan dreigende taal spreekt tegen de Sovjet-Unie, rijden de Russen zich vast in Afghanistan. Aan Philip en Elizabeth om pakweg het recept van een gruwelijk chemisch wapen uit Amerikaanse handen te ontfutselen.

Wie bij spionage spontaan moet denken aan shaken, not stirred martini’s, kunnen we met ‘The Americans’ weinig plezier doen. Maar vergis u niet: dit is een Lada met een Mustang-motor. Dat heeft de serie vooral te danken aan de ijzersterke vertolkingen. Philip en Elizabeth zijn personages van vlees en bloed: geen ijskoude moordmachines, maar mensen die worstelen met hun geweten, hun loyaliteit aan Moedertje Rusland, en hun liefdes- en gezinsleven. Want stilaan bezwijkt dat perfecte Amerikaanse leventje onder de leugen waarop het gebouwd is.

Nu op Netflix(*God, zegene Amerika!)