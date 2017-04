Honden, parkiet en papegaai gered uit woningbrand

Houthalen-Helchteren - Een brand heeft vrijdagmiddag voor grote schade gezorgd in een woning op de Beenhouwerstraat in Houthalen-Helchteren. Toen de bewoonster rond de middag thuis kwam, zag ze plots zelf een hevige rookontwikkeling op de bovenverdieping.

Bewoonster Sonia Schmeits sloeg daarop meteen alarm bij de brandweerzone Oost Limburg. Samen met haar dochter kon ze de twee honden, een parkiet en een papegaai uit het huis evacueren. De dieren bleven daardoor allemaal ongedeerd. De toegesnelde brandweer ontdekte even later een smeulende brand in de badkamer. Vermoedelijk waren de eerste vlammen daar ontstaan door een kortsluiting. Een kast die aan het nasmeulen was, werd uit voorzorg naar beneden gedragen. Helaas had de brand al voor een enorme rook- en roetontwikkeling op de eerste verdieping gezorgd. Ook beneden is er aanzienlijke rook- en waterschade. Het pand werd daarom vrijdag voorlopig onbewoonbaar verklaard. De getroffen bewoonster werd gisteren opgevangen door familieleden.