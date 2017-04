“Hoe meer varkens, hoe meer verlies”

Lummen - Een derde van de varkensboeren ziet de toekomst van de sector somber in. De overproductie van de afgelopen decennia veroorzaakte bij veel varkenshouders een financiële put die nog moeilijk te overbruggen is. Robert Guedens, een ex-varkensboer uit Meldert, kon nog net aan alle onheil ontsnappen. Hij ruilde zijn varkens in voor alpaca’s. “Ik heb met tranen in de ogen mijn laatste zeugen naar het slachthuis gebracht”, getuigt Robert.

