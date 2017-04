Dit cijfer bewijst: ondanks alle taksen en files is onze autohonger niet te stillen

Onze autohonger is niet te stillen, ondanks alle inspanningen die de overheid al geleverd heeft. Hogere fietsvergoedingen, meer deelauto’s, een volledige aftrek van je elektrische fiets of nieuwe bussen en trams, het haalt allemaal niets uit.

In de eerste maanden van dit jaar heeft de inschrijving van bedrijfswagens alle records verbroken. “In de maanden januari en februari zijn er 50.000 nieuwe voertuigen ingeschreven op naam van een bedrijf of leasingmaatschappij. Dat zijn er nog eens 5.000 meer dan in het recordjaar 2011”, zegt Joost Kaesemans van automobiel­federatie Febiac.

Archiefbeeld. Foto: BELGA

In ons land worden dus iedere dag ruim 830 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven. Maar niet alleen die categorie doet het goed: ook het aantal ingeschreven ‘gewone’ personenwagens is spectaculair gestegen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 164.709 personenwagens ingeschreven, ook al een stijging.

“We zijn gewoontedieren en een auto op de oprit is vanzelfsprekend. Uit onderzoek bleek dat als we meer dan 600 meter moeten stappen, we de auto inspringen”, zegt professor Cathy Macharis, mobiliteitsexperte aan de VUB.