Belgisch onderonsje in eerste ronde ATP Monte-Carlo

De loting voor het Masters 1.000-toernooi van Monte-Carlo (4.273.775 euro) heeft vrijdag een Belgisch duel tussen David Goffin (ATP-14) en Steve Darcis (ATP-51) opgeleverd.

Het wordt de vierde confrontatie tussen de twee Luikenaars, die België afgelopen weekend nog samen naar de halve finales van de Davis Cup leidden. De 33-jarige Darcis won in 2011 in de achtste finales van het challengertoernooi in Saint-Rémy met 7-6 (7/4) en 6-1. Goffin, 26 jaar, nam in 2014 weerwraak in de finale van het Challenger in Bergen (6-3, 6-3) en won ook het jongste duel: in februari van dit jaar in de kwartfinales van het ATP in Sofia (6-1, 6-3). Die vorige drie ontmoetingen werden telkens op hardcourt uitgevochten. In Monte-Carlo is gravel de ondergrond.

De winnaar van het Belgische onderonsje neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP-55) of tegen een kwalificatiespeler.

Goffin en Darcis konden in het verleden nog geen potten breken in Monaco. Een derde ronde (1/8 finales) in 2016 is het beste resultaat van Goffin in het prinsdom. Darcis stond nooit eerder op de hoofdtabel. Bij drie eerdere deelnames sneuvelde hij telkens in de tweede kwalificatieronde.