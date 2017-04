De beste uittips voor deze week

Genk - Nog wat tijd over tussen het paaseitjes rapen en eten? Ben je op zoek naar een boeiend bezoek of een leuke activiteit de komende week? In Limburg is er heel wat te beleven. Dit zijn onze tips voor de komende week. Zeg nu nog eens dat er in onze provincie niets te doen valt.

Paardenprocessie dwars door de velden

Honderden paarden die galopperen door de velden met duizenden dagjesmensen die kijken naar deze spectaculaire gebeurtenis. Dat is de jaarlijkse Paardenprocessie in Hakendover. Deze traditie bestaat al honderden jaren en heeft een religieuze oorsprong. Ook nu worden de paarden gezegend en zijn er heel wat harmonieën, pelgrims, gilden en broederschappen die de processie begeleiden.

INFO

Paasmaandag, van 10 tot 13 uur

Processieweg, Hakendover (Tienen)

Gratis toegang

www.pp-h.be

Infobrochure ter plaatse verkrijgbaar.

Bloesems in de schijnwerpers

Haspengouw is één van de grootste fruitstreken van Europa en verandert in deze bloesemmaand in een kleurrijke bloesemzee. Daarom worden er heel wat extra bloesemactiviteiten georganiseerd en dat is dit weekend ook het geval. U kunt o.a. kiezen uit begeleide bloesemwandelingen in Alden Biesen, fruitbedrijven bezoeken, een drankje nuttigen op de fruitterrassen in de boomgaarden, een rondleiding meepikken in het kasteel van Nieuwenhoven, met de bloesemtoerbus op verkenning, enz.

INFO

www.toerismelimburg.be en www.bloesemfeesten-haspengouw.be

Bokrijk viert Pasen zoals 100 jaar geleden

Zowel op Pasen als op Paasmaandag kunt u samen met de Bokrijkacteurs het Paasfeest vieren zoals dat meer dan 100 jaar geleden gebeurde, inclusief een grote paaseierenraap (om 11.30 en 15 uur). Hoe kleurden mensen toen hun paaseitjes? En wat vertelde de pastoor in zijn preek op deze hoogdagen? Maar natuurlijk kunt u ook deelnemen aan de andere activiteiten van het Paasfestival en van de vaste Bokrijkprogrammatie. Zo kunt u de jonge dieren bezoeken, masten beklimmen, een lederbewerker aan het werk zien, een broodje maken, enz.

INFO

Open van 10 tot 18 uur

Bokrijklaan, Genk

Toegang: 12,5 euro (2 euro voor 3-12 jaar)

www.bokrijk.be

Uitzonderlijk wandelen op heidegebied militair domein

Het militair domein in Hechtel is een van de grootste heidegebieden in Limburg. Maandag krijgt u dankzij Bosland en Natuurpunt een buitenkansje om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te maken met de grootschalige natuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd. Voor deze wandelingen o.l.v. een gids kiest u voor een traject van 7 km (voormiddag) of 14 km (hele dag).

INFO

Maandag, om 7.45 uur.

Vertrek aan atletiekpiste Hechtel

Gratis deelname

www.bosland.be

Cityrun door centrum en boekenmarkt

Bree pakt op Paasmaandag uit met een nieuw initiatief: de City Run. Dat is een belevenisloop in en rond het centrum, maar dan op het gemak én zonder tijdsregistratie. Ook gezinnen kunnen hieraan deelnemen. U kunt kiezen tussen trajecten van 5 en 7,5 km. Eerder die dag staat ook de traditionele boeken- en vlooienmarkt opgesteld in het centrum.

INFO

City Run: start om 17 uur, aan sporthal Olympia, Bree (inschrijven vanaf 15.30 uur)

Deelname: vanaf 6 of 8 euro

Boeken- en vlooienmarkt, van 10 tot 17 uur. Gratis toegang.

www.bree.be

Stroopfeesten met optredens en streekproducten

De jaarlijkse Stroopfeesten aan de Stroopfabriek in Borgloon komen er weer aan. Verwacht u maandag aan een feesttent met muziek en hapjes met Loonse stroop, wijnproeverijen en een bezoek aan de streekproductenwinkel. Er zijn ook optredens en u kunt live een karikaturist aan het werk zien. Deelnemen aan een planten- en kruidenwandeling kan ook, maar daarvoor moet u zich vooraf inschrijven bij Toerisme Borgloon.

INFO

Maandag van 13 tot 18 uur

Stationsstraat 54, Borgloon

Gratis toegang

www.borgloon.be

Haspengouwse bloemendag en kunstmarkt

Op Paasmaandag kunt u traditiegetrouw naar Flora Hesbania, een grote bloemenhappening met standhouders uit binnen- en buitenland die een gevarieerd aanbod meebrengen. Verder kunt u deelnemen aan workshops, demonstraties, begeleide dorps- en bloesemwandelingen, enz. Nieuw is de kunstmarkt met o.a. een foto-expo van bloemen en Kortessemse landschappen. Verder kunt u genieten van een keramisch bloemenveld of leuke zelfgemaakte items kopen op een handmade markt.

INFO

Maandag van 10 tot 18 uur

Centrum/ Kasteel de Fauconval, Kortessem

Ticket: 2 euro (gratis voor kinderen)

www.flora-hesbania.be

Stoeten Kermt en Rotem sluiten carnavalsseizoen

Op Paasmaandag is het zover: de twee laatste carnavalsoptochten van Limburg trekken dan uit. U kunt kiezen tussen de Internationale stoet door Kermt, Spalbeek en Tuilt (start om 13.11 uur) of die van de Kezelzekskes door het centrum van Rotem (Dilsen-Stokkem), met vertrek op 14.11 uur.

INFO

www.fenvlaanderen.be

Samen op insectensafari in Limburg

Met vlindernet en vergrootglas kunt u zondag mee op ontdekking naar de rijke en gevarieerde wereld van de insecten. Een gids neemt u mee op sleeptouw. Voor deze activiteit aan Bezoekerscentrum Lieteberg (Zutendaal) moet u niet vooraf inschrijven.

INFO

Zondag, van 14 tot 16 uur

Zuurbroekstraat/Stalkerweg

Deelname: 2 euro p.p. (of 5 euro per gezin)

www.nationaalpark.be

Kunstmarkt in Opglabbeek

Wie op zoek is naar leuke geschenken, kunst, juwelen of andere hebbedingetjes, kan maandag naar de zevende Kunstmarkt in de Ichter. Zo’n 50 standhouders tonen er hun creatief werk. (eco)

INFO

Maandag van 11 tot 18 uur, Kapelstraat 16

www.opglabbeek.be