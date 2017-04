En voor mij een met kaas

Er stond wat wind. De jonge, buigzame blaadjes van de Japanse esdoorn draaiden en keerden zich in alle richtingen, gekscherend en onbezonnen.

De volgende dag was de wind gaan liggen en leek de kruin op een onopgemaakt bed – een rommeltje van blaadjes die nog niet geleerd hadden wat hun boven- en onderkant hoorde te zijn.

* * *

Tranen welden op in m’n ogen toen ik naar de muziek luisterde.

Ik speelde de tv-opname van de uitvoering nog eens af, en werd er opnieuw diep door ontroerd. Telkens gebeurde het op hetzelfde ogenblik, wanneer de blik van de gitarist die van de begeleidende pianist ontmoette.

Even later luisterden m’n vrouw en daarna ook m’n zonen naar hetzelfde muziekfragment, en doken ook bij hen de waterlanders op.

Het was duidelijk dat we deze gitarist eens ‘live’ wilden horen.

* * *

Voor een esdoornblad duurt het niet lang voor het zijn vaste vorm zal vinden. Al na enkele dagen verliest het de beweeglijkheid om er anders uit te kunnen zien dan zoals het hoort. Eenmaal volwassen valt elk blad van de kruin, zelfs na een fikse windstoot, snel terug in de plooi.

De dag waarop een herfstwind het esdoornblad van zijn tak zal losrukken, wordt zijn bewegingsvrijheid door niets meer beperkt.

* * *

Bij het grote publiek is de Nederlandse gitarist Harry Sacksioni, die dit jaar 67 wordt, minder bekend. Platenfirma’s geloofden destijds niet in instrumentale nummers. Sacksioni koos er daarom voor om zijn platen en cd’s zelf te producen. Hij legde zich vooral toe op componeren en het doceren van een eigen gitaarmethode aan jonge gitaristen.

Van zijn website leerde ik dat hij binnen tien dagen in Mol zou optreden, voor een zogenaamd ‘boterhammenconcert’. Wij daarnaar toe!

* * *

Een boterhammenconcert is een sympathieke formule, maar in de praktijk eigenlijk totaal ongeschikt voor een muziekbeleving.

Terwijl Sacksioni zijn ontroerend solorecital bracht, kwamen om de haverklap oudere dames de zaal binnen met gesmeerde boterhammen. Aan elke bezoeker gaven ze uitleg over het beleg – kaas, hesp of kipkap. En omdat mensen op leeftijd soms onbewust wat harder praten, werkte dat irriterend.

Ik was wat bang voor de reactie van Sacksioni op de stoorzenders, maar hij zag gelukkig de humor van de situatie in en bleef spelen. Hij lachte en vroeg tussen twee

nummers door: “En voor mij een met kaas!”.

* * *

We hadden achteraf het geluk een babbeltje met Sacksioni te kunnen slaan. Ik vertelde hoe we hem pas ontdekt hadden en alle vier door zijn muziek tot tranen toe bewogen waren. De man kreeg warempel zelf de tranen in de ogen. “Ik speel uit het hart”, legde hij uit, “de tranen vloeien daarom ook gemakkelijk bij mij.”

Hij was niet gehaast, vroeg waar we vandaan kwamen en moedigde m’n jongste aan om gitaar te blijven spelen. Het was dezelfde gulheid die we van zijn muziek kenden. Een zestiger met de geestelijke soepelheid van een jongmens.

* * *

Op de terugweg vielen me de uitbundige bloesems van de kerselaars in het landschap op.

Ik luisterde met plezier naar de commentaren van vrouw en zonen op het concert. Ze genoten na, maar de zonen waren niet te spreken over de ‘boterham-oma’s’.

Ik herinnerde me hoe ik vroeger even heftig gereageerd zou hebben. Maar vandaag kon ik met Sacksioni mee­lachen om het absurde van de situatie.

* * *

A little Madness in the Spring

Is wholesome even for the King,

But God be with the Clown –

Who ponders this Tremendous scene –

This whole Experiment of Green –

As if it were his own!

[Een beetje Zotheid in het Voorjaar,

Zelfs voor een Vorst is gunstig, onmiskenbaar,

Toch is voor God de Nar Hem ‘t liefst –

Die ‘t Machtig landschap gadeslaat –

Experiment van Groen in vol ornaat -

Alsof hij ’t voor zijn bezit uitkiest]

Emily Dickinson (1830-1886),

Fr.1356, ca.1875

* * *

Er staat wat wind. De eerste bloesemblaadjes van onze kerselaar dwarrelen nu al naar beneden.

Enkele dagen lang hebben ze het bont kunnen maken. Een beetje zotheid doet wel deugd. Maar nu trekt de oude kerselaar de teugels wat aan, bepaalt de wijze boom de uiteindelijke koers.

Good luck en fijne Pasen.

INFO

Aflevering nr. 1389

Uw trouwe dienaar, F.B.