Opeisingsbrief van aanslag op spelersbus Dortmund kondigt nieuwe terreurdaad aan

De Duitse krant Der Tagespiegel heeft een opeisingsbrief ontvangen voor de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. In de brief kondigen de auteurs een nieuwe aanslag aan in Keulen op 22 april. De autoriteiten nemen de dreiging ernstig.

De email zou uit extreemrechtse middens afkomstig zijn. De auteur van de mail maakt meerdere verwijzingen naar Hilter en foetert tegen de “Multi Kulti”. De aanslag in Dortmund is volgens hen “een laatste waarschuwing” voor ze een nieuwe aanval op 22 april zullen uitvoeren. Die dag staat het congres van de eurosceptische en rechts-populistische partij AFD (Alternative für Deutschland) gepland, er worden ruim 10.000 tegendemonstranten verwacht.

Die dag zal het “kleurrijke bloed vloeien”, stellen de auteurs, “ de troepen in Keulen staan paraat”. De autoriteiten gaan niet uit van een smakeloze grap en beschouwen de dreiging ernstig.

“We moeten dit alles ernstig nemen”, klinkt het in veiligheidskringen aan de Duitse krant, “vooral omdat we momenteel geen spoor van de daders van Dortmund hebben”. Dezelfde bron stelt nog dat zelfs indien de brief vals blijkt deze nu al ernstige gevolgen kan hebben. De aankondiging van geweld tegen demonstranten, “kan extremisten van rechts én links opruien”. In tussentijd achten de veiligheidsdiensten het risico op een nieuwe aanslag groot.