VIDEO. Groene Flixbus verovert Europa

Hasselt - Het bedrijf FlixBus ging in 2012 uit de startblokken dankzij de hoofdprijs van een ondernemerswedstrijd. André Schwämmlein en zijn twee vrienden wonnen zes maanden gratis kantoorhuur. Maar verder hadden ze géén geld en géén bussen. Vijf jaar later veroveren de groene langeafstandsbussen van het Duitse bedrijf heel West-Europa met meer dan 30 miljoen reizigers per jaar. Maar zit er een keerzijde aan die blinkende medaille?

KAART. Alle bestemmingen en prijzen vindt u terug op een kaart onderaan het artikel.

Jarenlang was het in Europa verboden om het openbaar vervoer te beconcurreren met langeafstandsbussen. In 2013 besloot ...