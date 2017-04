Het wordt buigen of barsten

Brussel -

Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois als federaal minister van Justitie Koen Geens riepen gisteren de regeringspartners op om de rangen te sluiten. Of dat nog kan lukken, weten we volgende week. In het tegengestelde geval riskeren we op zowel Vlaams als federaal niveau een regeringscrisis. Zo’n crisissen zorgen of voor een doorstart, of voor een val van de regering en vervroegde verkiezingen op federaal niveau.