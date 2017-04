Om de haverklap herhalingen van ‘FC De Kampioenen’ behalve van twee seizoenen

Op Eén is zaterdag de laatste aflevering van reeks acht van FC De Kampioenen te zien. Die herhaling wordt niet gevolgd door het negende seizoen, want net als in 2011 en 2014 slaat de openbare omroep reeksen negen en tien over.

Het gaat om de jaargangen met acteur Jakob Beks (64) als de arrogante kok Bernard Theofiel Waterslaeghers (BTW). Die reeksen haalden de laagste kijkcijfers, wellicht omdat het personage van BTW niet aansloeg. De VRT legde het wegvallen van de seizoenen met Jakob Beks uit door te zeggen dat de twee reeksen niet genoeg afleveringen telden om twee maanden mee te vullen, maar de acteur gaf zelf toe dat hij er nooit in was geslaagd om de geliefde ­garagist DDT, gespeeld door Jacques ­Vermeire, te doen vergeten. “BTW was geen geslaagde operatie. Door- en doorslechte personages werken niet in een familiereeks. Ook ik was allesbehalve tevreden met het resultaat. BTW was irritant, arrogant en betweterig. Maar ik nam de rol aan zonder de scenario’s te lezen. Zes afleveringen later wist ik dat ik met de gebakken peren zat.” Beks vond het zelfs niet erg dat de VRT de afleveringen niet heruitzond. “Mijn imago als acteur lijdt schade door die vertolking. Vandaag zou ik die fout niet gemaakt hebben.”

Volgende week is op Eén de herhaling van de elfde reeks te zien, met Jaak Van Assche als foefelende brocanteur Fernand Costermans.