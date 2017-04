“Racist” onder applaus uit vliegtuig gezet na hevige discussie met zwarte passagier

Een vlucht van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij FlySafair is vorige week verstoord door een hevige discussie. Amateurbeelden van in het vliegtuig laten zien hoe een vermeende racist samen met een vrouw moet vertrekken nadat enkele zwarte passagiers lieten weten dat ze zich niet meer veilig voelden op de vlucht. Hun vertrek werd meteen onthaald met luid applaus van een heleboel reizigers.

Het incident vond vrijdag 7 april plaats op een vlucht van Johannesburg naar Port Elizabeth. De man zou de zwarte medepassagier een “a**hole” hebben genoemd, waarna de discussie begon te escaleren. Enkele andere zwarte personen op het vliegtuig probeerden het slachtoffer te verdedigen, waarna de blanke man zou gereageerd hebben met “jullie zijn allemaal dezelfde”.

De beelden die een vrouw op het vliegtuig kon maken met haar smartphone, dateren van na de vermeende uitspraken. De piloot van de vlucht kwam ter plaatse om de situatie te kalmeren, al leek dat aanvankelijk niet goed te lukken. “U bent verplicht om ons veilig te houden”, vertelde de vrouw achter de camera. “Ik voel me niet veilig met dit soort agressiviteit op ons vliegtuig”, stelt ze.

Uiteindelijk moesten zowel de man als zijn vrouwelijke gezelschap uit het vliegtuig stappen, tot groot jolijt van de overige passagiers. Tijdens zijn vertrek liet de “racist” wel nog weten dat hij alle namen van de reizigers te weten wilde komen.

Volgens woordvoerder Kirby Gordon van FlySafair heeft te allen tijde zich gehouden aan de procedures. “We weten dat er een woordenwisseling heeft plaatsgevonden tussen twee passagiers op vlucht FA232 op vrijdag 7 april”, luidt het. “We wachten nog op de autoriteiten zodat we hen de nodige informatie kunnen verlenen om deze zaak op te lossen. De piloot van het vliegtuig is verplicht om de definitieve beslissing te nemen indien er zich mogelijke bedreigingen op de vlucht bevinden. Veiligheid is en zal altijd onze voornaamste zorg zijn.”