Belgische meisjes starten met vlotte zege tegen Estland in kwalificaties EK volleybal U16

De Belgische meisjes zijn vrijdag in het Deense Holte met een vlotte 3-0 zege tegen Estland gestart in de tweede en laatste kwalificatieronde voor het Europees kampioenschap volleybal voor speelsters tot 16 jaar. De setstanden waren 25-18, 25-17 en 25-11. In de andere wedstrijd van groep C nemen Denemarken en IJsland het vrijdagavond tegen elkaar op. Zaterdag spelen de Belgen tegen IJsland, zondag tegen Denemarken. De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde in Bulgarije (21-27 juli).