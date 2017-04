15-jarige Amerikaanse verslaat An-Sophie Mestach in Indian Harbour Beach

An-Sophie Mestach (WTA 225) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Amerikaanse Indian Harbour Beach (gravel/80.000 dollar). De 23-jarige Oost-Vlaamse was niet opgewassen tegen de pas 15-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 479). Die haalde het in drie sets met 4-6, 6-2 en 6-3.

Na 1 uur en 52 minuten was de wedstrijd afgelopen. Mestach is op de Kiwi Tennis Club in Florida wel nog actief in het dubbelspel. Met de Amerikaanse Jamie Loeb vormt ze het eerste reekshoofd en speelt ze in de halve finales tegen de Amerikanen Kristie Ahn en Quinn Gleason.

(belga)