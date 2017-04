Timeless Beautyweekend in het teken van Romeinse schoonheid

Tongeren - Zaterdag 22 en zondag 23 april organiseert het Gallo-Romeins Museum, in samenwerking met de stad Tongeren, een gezinsvriendelijk evenement rond Romeinse schoonheid, boordevol leuke en leerrijke activiteiten.

Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed: “De expositie Timeless Beauty trekt steeds meer bezoekers. De reacties zijn unaniem positief. Dit kwaliteitsvolle evenement maakt de tentoonstelling nog bekender bij het publiek en trekt ook gezinnen met kinderen over de streep om ze te bezoeken.”

Gevarieerd programma voor jong en oud

Het weekend van 22 en 23 april is een uitstekend moment om de tentoonstelling ‘Timeless Beauty’ te bezoeken. Het Gallo-Romeins Museum organiseert tal van extra activiteiten die bovendien gratis zijn.

Je kunt samen met je partner, vrienden en kinderen deelnemen aan een Romeinse make-over en op de foto als levensechte Romeinen. Er is een levend standbeeld van Venus, de Romeinse godin van de schoonheid. Kinderen kunnen zich uitleven in creatieve ateliers terwijl hun ouders cosmetica maken volgens een tweeduizend jaar oud recept. En op het museumplein kan er geluisterd worden naar verhalen over mythologische Romeinse schoonheden.

Het programma loopt doorlopend en dit op zaterdag tussen 14 en 18 uur en op zondag tussen 11 en 17 uur.

Extra activiteiten voor modebewuste shoppers

Op ‘zaterdagnamiddag’ zijn fashionista’s Véronique De Kock en Yentl Keuppens (Pink Ambition) aanwezig in de diverse kledingwinkels om stijladvies te geven. In het Tongerse stadscentrum kan je ook genieten van gratis maquillage, manicure en haarverzorging. Ook zijn er foodtrucks. Diverse handelaars bieden bovendien kortingsbonnen en cadeaus aan. Zo zet de stad Tongeren het initiatief van het Gallo-Romeins Museum extra kracht bij.

Voor het volledige programma zie www.galloromeinsmuseum.be en www.tongeren.be.

De tentoonstelling ‘Timeless Beauty’ kan u nog bezoeken tot en met 30 juni 2017 in het Gallo-Romeins Museum.