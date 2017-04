Genkse bibliotheek krijgt 'eetbaar' terras

Centrum

Genk - Op het Genkse stadsplein komt een ‘eetbaar’ terras. Bar Bib Genk, de horecazaak aan de Genkse Bibliotheek krijgt een zonnig terras, veel groen en een eigenzinnig karakter.

Van een stenen vlakte verandert het terras in een groene oase, waar steeds meer mensen zich thuis voelen. Tussen de zittafels en kinderbankjes door vindt je verschillende rustieke groentenbakken, wat het nog gemakkelijker en leuker maakt elkaar te ontmoeten.

Zaakvoerder Luc Vandeweyer is initiatiefnemer van dit project:

“Wij zijn erg blij met de realisatie van dit groene project. Samen met onze medewerkers en Genkse jongeren hebben we nagedacht over een nieuwe inrichting van ons terras. Met deze realisatie willen we ons steentje bijdragen aan de vergroening van het stadsplein. Maar er is meer, de keuze voor groenten zorgt er ook voor dat kinderen terug groenten ‘van bij ons’ leren ontdekken. Eenmaal de groenten bruikbaar zijn kunnen ze dan ook hun zakje groenten meenemen.”