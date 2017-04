Dove toont transgender mama in nieuwe campagne

Beautymerk Dove draagt diversiteit hoog in het vaandel en onderstreept dat in de nieuwste campagne, die de naam real moms meekreeg. Daarin worden verschillende echte mama’s in de schijnwerpers geplaatst. Van een moeder die breakdance doet tot een mama die een boerderij runt: ze tonen allemaal aan dat ze naast hun gezin, ook een eigen leven en identiteit hebben. De meest bijzondere passage in het spotje? Voor het eerst staat ook een transgender mama centraal.

De transgender moeder heet Shea en vertelt in de reclame dat ze beiden mama’s zijn van hun zoontje. “Je hebt mensen die vragen wat ik bedoel. Dan zeggen we dat we beiden moeder zijn”, klinkt het. Verder stimuleert Dove vrouwen om te delen wat zij verstaan onder ‘een echte mama’ zijn. Op sociale media tonen verschillende types hoe ze het moederschap beleven. Zo vindt een vrouw het belangrijk om ook met een kroost te blijven daten met je partner.

Dove is encouraging moms to share their #RealMoms moments. A break from Izzy doesn't make me any less a mom https://t.co/V3UuWZ9u0j #ad pic.twitter.com/Pm6JzvMRcv — Eryka Spera (@BusyLittleIzzy) 6 april 2017

There's no perfect moms, cos what exists are #RealMoms! Check out how @babydoveus celebrates moms of all shapes: https://t.co/KbMwtYd7px AD pic.twitter.com/kim6g95EdS — Jhem Arzaga (@jhemkitty) 5 april 2017