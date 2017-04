Kiwanis verzamelt kleding in Bilzen

Bocholt - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Kiwanis Tongeren Ambiorix een kledinginzamelactie in de paasperiode. Ditmaal gaat de actie door in het weekend van 22 en 23 april 2017. In groot-Bilzen en groot-Hoeselt gebeurt de inzameling op zaterdag 22 april aanstaande. Kiwanis Tongeren Ambiorix is verheugd dat Lisa Del Bo opnieuw bereid werd gevonden om het meterschap van deze actie op zich te nemen.

Voor deze actie werkt Kiwanis Tongeren Ambiorix samen met diverse verenigingen waaronder KVG Bilzen. De voorbije weken staken de vrijwilligers van KVG mee de handen uit de mouwen om de speciale plastiekzakken in de folders te steken, die de voorbije dagen en weken werden bedeeld. In het totaal werken een vijftigtal mensen aan deze actie mee en in ruil voor hun medewerking steunt Kiwanis hun werking. Uiteraard kan deze actie maar slagen wanneer de bevolking massaal meewerkt en op zaterdag 22 april 2017 voor 9:00 uur de zakken met kleding, schoenen en handtassen aan de deur zet zodat ze kunnen worden opgehaald. Kiwanis Tongeren Ambiorix dankt ook de talrijke sponsors die door hun financiële inbreng deze actie telkens ondersteunen en de Technische School in Bilzen die haar gebouwen en terreinen telkens weer ter beschikking stelt.