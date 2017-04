Kiwanis organiseert opnieuw kledinginzamelactie

Tongeren - In het weekend van 22-23 april 2017 organiseert Kiwanis Tongeren Ambiorix opnieuw een inzamelactie van kleding, schoenen en handtassen ten voordele van sociale projecten in de regio. In Tongeren gebeurt dit op zondag 23 april. Lisa Del Bo is opnieuw de trouwe meter van deze actie.

Kiwanis Tongeren Ambiorix haalt reeds een twintigtal jaar oude kledij, handtassen en schoenen en textiel op in de regio. Met de opbrengst kunnen sociale doelen gesteund worden zoals Poverello, AZ Vesalius, Klimop-school, Sint Gillis-kelderke en Move to Improve. Speciale dank gaat uit naar de talrijke sponsors die bereid werden gevonden om hun financieel steentje bij te dragen aan deze actie. De voorbije dagen en weken werd de folder waarin deze actie werd aangekondigd bedeeld. Kiwanis Tongeren Ambiorix rekent opnieuw op de steun van de bevolking om de ter beschikking gestelde of andere zakken op zondag 23 april 2017 voor 9:00 uur 's morgens aan de deur te zetten. Deze kleding wordt dan door een vijftigtal vrijwilligers met een twaalftal bestelwagens opgehaald.