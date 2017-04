‘Flodder’-actrice vertelt hoe moeilijk ze het had met pikante Buurman-scène

“Buurman, wat doet u nu?” Als we één zin herinneren uit de Flodder-films, dan is het die wel. Actrice Tatjana Simic vertelt nu aan RTL Boulevard hoe ze voor de pikante scène in 1986 een tijd heeft zitten wenen, omdat ze zo gespannen was voordat de opnames begonnen.

In 1986 was het Kroatisch-Nederlands model aan het werken aan haar zang- en danscarrière, toen ze de rol van Kees Flodder kreeg in de films en televisieserie over een fictief asociaal gezin. De prent was een geweldig succes en trok ruim 2,3 miljoen bezoekers naar de bioscoop, wat in die tijd enorm veel was.

“Ik was toen 22 jaar. En ik wilde helemaal geen actrice worden. Ik ben geen actrice”, aldus Simic. “Ik heb dat ook nooit willen worden”, zegt Tatjana zelf aan tafel bij Humberto Tan. Het was regisseur Dick Maas die het toenmalig model op de cover van ‘Panorama’ zag staan. Een telefoontje naar het modellenbureau later, maakte Simic een carrièreswitch.

“Vlak voor de scène heb ik veel moeten wenen”

In één van de scènes vergrijpt buurman Neuteboom zich aan Kees Flodder, die samen met haar broer de buurman er wou inluizen met compromitterend beeldmateriaal. Nu vertelt de ondertussen 53-jarige Tatjana hoe ze heeft gehuild voor de opnames. “Ik was natuurlijk een jong meisje eigenlijk, zonder ervaring. Ik wist dat ik dit moest gaan doen.”

“Tijdens de pauze in de middag, voordat we begonnen, ben ik gaan huilen. Van nervositeit, van de spanning, ik dacht, ‘oh nu moet ik het echt gaan doen’. En die man die gaat straks bengelen tegen mijn billen aan met zijn apparaat. Ik dacht, hoe moet ik dat nou doen? Als je geen ervaring hebt, is best wel een raar idee eigenlijk, stel je voor dat jij dat moet gaan doen?”

Geen hulp door dubbele onderbroek

Maar de filmcrew begreep dat het niet simpel was en probeerde Simic op allerlei manieren gerust te stellen. Zo gaven ze Bert André, die buurman Neuteboom speelde, een dubbele onderbroek. “Ze zeiden tegen me, als het makkelijk is er voor jou, Tatjana, dan geven we hem een dubbele onderbroek. Als hij dan die onderbroek naar beneden doet, dan hangt er nog een jasje overheen en dan zie je het niet”, aldus Simic. “Maar hij bukte en je zag zo die onderbroek zitten, dus het moest uit. Had ik pech.”