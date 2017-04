Woningprijs stijgt enkel in Limburg: hoe komt dat?

Brussel -

De prijzen van woningen in Limburg zijn aan een inhaalbeweging bezig. Terwijl in de rest van Vlaanderen de gemiddelde prijzen van woningen en appartementen in het eerste trimester van dit jaar zijn gedaald, zijn ze in Limburg nog gestegen. De vastgoedprijzen in de provincie stijgen nu al vijf kwartalen op een rij, maar blijven nog goedkoop vergeleken met andere Vlaamse provincies. Bouwgrond in Limburg is dan weer een stuk minder duur geworden.