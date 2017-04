“VS is klaar voor preventieve aanval op Noord-Korea”

De Verenigde Staten zouden, indien ze ervan overtuigd zijn dat Noord-Korea een nucleaire test zal uitvoeren, een preventieve aanval kunnen uitvoeren tegen het land. Dat meldt het Amerikaanse NBC News, op een moment dat er steeds meer bezorgdheid heerst over het nucleaire programma van Pyongyang.

De twee Amerikaanse destroyers die in de buurt van Noord-Korea gepositioneerd zijn, zijn in staat om Tomahawk-kruisraketten af te vuren, aldus NBC op gezag van verantwoordelijken binnen de inlichtingendiensten. Een van de schepen bevindt zich op 480 kilometer van een nucleaire testsite.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de toon tegenover Pyongyang versterkt, en verklaard dat de VS zelfs zonder China (een bondgenoot van Noord-Korea) actie zouden kunnen ondernemen tegen Pyongyang en zijn nucleair programma. Ondertussen liet Trump echter verstaan dat hij gelooft dat China de VS wel zal helpen bij hun actie tegen Pyongyang, en donderdag tweette hij nog dat hij “veel vertrouwen heeft dat China op een gepaste manier met Noord-Korea zal omgaan. Als het dat toch niet kan, dan zullen de VS, met hun bondgenoten, dat wel doen!”.

Testsite klaar

Noord-Korea liet dinsdag dan weer weten dat het zal reageren op de “dwaze” ontplooiing van een Amerikaanse vloot richting het Koreaanse schiereiland, “welk soort oorlog de VS ook willen voeren”. Donderdag maakte het officiële persagentschap KCNA nog bekend dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un manoeuvres van het leger heeft bijgewoond.

Analisten menen bovendien dat een Noord-Koreaanse testsite klaar is voor gebruik. Zaterdag viert het communistische regime de 105de verjaardag van zijn stichter Kim Il Sung. Dergelijke ceremonies zijn vaak een voorbode voor een militaire ontplooiing. Het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap meldt nog dat op Radio Pyongyang vrijdag een reeks op het eerste zicht willekeurige cijferreeksen voorlas, die volgens Seoel een boodschap zouden kunnen inhouden voor de spionnen van Pyongyang in Zuid-Korea op de vooravond van de ceremonie.