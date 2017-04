Nipte nederlaag smaakt als zege

Ook een nederlaag kan zoet smaken, 750 meegereisde fans vierden de 3-2 van KRC Genk bij Celta de Vigo als een overwinning. Een moedig Racing hield zijn kansen op de halve finales van de Europa League gaaf, de tweede treffer van invaller van Buffel kan over precies een week van goudwaarde blijken. 1-0 in een ongetwijfeld uitverkochte Luminus Arena volstaat voor een plaatsje bij de laatste vier. Geen sinecure tegen een erg sterke Spaanse tegenstrever, die elk foutje genadeloos afstraft. Maar ook niet onmogelijk voor een imposant jong team, dat met veel lef én kwaliteit hoge ogen blijft gooien in Europa.