Tankwagen ontploft: minstens elf doden

In het westen van Mexico zijn bij de explosie van een tankwagen minstens elf mensen om het leven gekomen. Verschillende anderen raakten gewond, toen de tankwagen donderdag op een snelweg tussen de deelstaten Michoacán en Guerrero tegen een passagiersbus reed en onplofte. Dat meldt de krant Milenio onder aanhaling van de lokale civiele bescherming.

De chauffeur van de tankwagen kwam op de tegenoverliggende rijstrook terecht, zei brandweercommandant Jorge Ostria Vera op de radio. De buschauffeur trapte nog op de rem, maar kon niet meer uitwijken. De tankwagen transporteerde naar verluidt 40.000 liter brandstof. De snelweg werd na het ongeval afgesloten.

Foto: AFP

De bus was ‘s morgens met meer dan 30 passagiers aan boord uit de provinciehoofdstad Morelia vertrokken. Volgens een van de gewonden had een familie de bus gehuurd om naar het strand te rijden. Rond het paasweekeinde is er gewoonlijk erg veel verkeer in Mexico.