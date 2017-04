Dendoncker buffelt Anderlecht naar verdiend gelijkspel tegen Manchester United

Anderlecht heeft zijn sterke tweede helft verzilverd met een verdiend gelijkspel tegen Manchester United. De Engelse topploeg was een maatje te groot voor Anderlecht in de eerste helft en ging rusten bij een 0-1 ruststand, maar diep in de tweede helft buffelde Leander Dendoncker de verdiende 1-1 tegen de touwen na een sterke tweede helft. Anderlecht moet volgende week zeker scoren op Old Trafford, maar mag nog steeds dromen van een halve finale in de Europa League.

Zoals aangekondigd op de persconferentie woensdag, stond Lukasz Teodorczyk niet in de basis. Thelin stond zo in de punt van de aanval, met ‘Mister Europe’ Acheampong op de flank. Stanciu kreeg de voorkeur op Hanni, waardoor de Algerijn op de bank begon. Bij Manchester United begon Sergio Romero opnieuw onder de lat, Ibrahimovic kreeg voorin de steun van de jonge Marcus Rashford.

Anderlecht begon zonder franjes tegen Manchester United, al na vier minuten was er een eerste keer opschudding. United-doelman Romero ging knullig in de fout onder druk van Acheampong en trapte half naast een lange bal, helaas voor Anderlecht caprioleerde het leer in corner. De thuisploeg putte moed uit deze eerste kans en speelde een goed eerste kwartier. Thelin deed na een kwartier de netten trillen, maar werd terecht afgevlagd voor offside.

Verdiende treffer United

Daarna nam Manchester United het commando over. Anderlecht ontsnapte aan de 0-1 toen Lingard van dichtbij een afgeweerd schot van Ibrahimovic tegen de paal duwde, meteen daarna trapte de jonge Rashford de bal over doel. Anderlecht van slag, United duwde het gaspedaal nog wat dieper in. Achterin speelden Kara en Nuytinck een goede match, met enkele snedige tackles hielden ze Anderlecht in de match. Acht minuten voor de rust was het echter wel raak voor United, Anderlecht-doelman Ruben kreeg een schot van Rashford niet goed genoeg weg en Mkhitaryan duwde van dichtbij de 0-1 binnen.

4 - Henrikh Mkhitaryan has scored in each of his last four Europa League games away from home (4 goals in total). Trip. — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2017

De voorsprong van United was verdiend, want na het goeie openingskwartier zakte Anderlecht helemaal weg. Op het middenveld kreeg het geen voet aan de grond tegen de Mancunians. Terwijl de spelers van paars-wit de kleedkamers opzochten na het rustsignaal, begon Teodorczyk zich alvast op te warmen.

Sterke tweede helft

De tweede helft begon zoals de eerste voor Anderlecht, dat meteen een grote kans kreeg. Bruno werd in stelling gebracht, zag zijn schot afgeblokt worden maar de bal viel voor de voeten van Acheampong. Die knalde in één tijd, maar Bailly blokte het schot goed af. Paars-wit en het publiek kregen hernieuwde moed, maar na tien minuten slikte het bijna een tweede doelpunt. Opnieuw Mkhitaryan aan het kanon, ditmaal ging zijn deviatie nipt naast.

Zo bleef paars-wit in de wedstrijd en gooide Weiler Hanni en Teodorczyk in de strijd. Tot groot jolijt van de toeschouwers, die in één adem ook de ingevallen Fellaini bij elke baltoets zwaar uitfloten. Toch kwam Fellaini tweemaal in stelling, met een schot en een kopbal probeerde hij tevergeefs Ruben op de proef te stellen.

Anderlecht voelde dat er nog iets mogelijk was en vijf minuten voor het einde viel de verdiende gelijkmaker. Obradovic ging de lijn af op links en zwiepte de bal perfect voor, Dendoncker buffelde de bal binnen met een kopstoot waar Fellaini alleen maar jaloers van kon zijn. Knappe goal, verdiende gelijkmaker. Het publiek hoopte nog op nog meer, maar een tweede doelpunt bleef uit aan beide kanten.

Zo is er nog steeds heel wat mogelijk volgende week in de terugmatch. Anderlecht moet dan wel scoren op Old Trafford om door te stoten naar de halve finale, maar alles is terug mogelijk in het Theatre of Dreams...